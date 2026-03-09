Çin'den İslam Devrimi'nin 3. liderinin seçilmesine destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Seyyid Mücteba Hamaney'nin İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak seçilmesini tebrik etti.

Bakanlık, İran'da lider seçiminin tamamen iç bir mesele olduğunu ve bu kararın İran Anayasası'na uygun olarak alındığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yeni İran liderinin seçilmesini desteklerken, ABD ve Siyonist rejime, Pekin'in İslam Devrimi Lideri ve yeni İslam Cumhuriyeti'ne yönelik her türlü hedef alma girişimine karşı olduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini, askeri saldırıların derhal durdurulması ve durumun daha da tırmanmasının önlenmesi için en kısa sürede diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.