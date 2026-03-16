İtalya’dan Trump’ın Hürmüz Boğazı önerisine ret

Almanya ve Fransa’dan sonra İtalya hükümeti de ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı için önerdiği koalisyona katılmacağını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanı, ülkenin Hürmüz Boğazı’na genişletilebilecek herhangi bir deniz görev gücü düşünmediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı bir açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda gerilimin azaltma çağrısında bulunmuştu.

İran, savaş nedeniyle özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemileri ülke kıyılarına yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

İran’a askeri saldırının 28 Şubat'ta başlamasından bu yana ABD ve İsrail rejimine bağlı çok sayıda gemi hasar gördü.

