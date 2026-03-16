İran Ordusu'ndan Siyonist hedeflere İHA'lı operasyon

İran Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi’nden yayınlanan son bildiride, Amerikan-Siyonist düşmanın işlediği cinayetlere karşılık olarak, İran Ordusu’nun birkaç saat önce Siyonist rejime ait önemli ve stratejik silah üretim merkezleri olan Rafael ve Havacılık Sanayi (IAI) tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Rafael Silah Üretim Merkezi’nin, Siyonist rejim ordusu için Demir Kubbe hava savunma sistemi, Spike füzeleri ve siber savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde rol oynadığı kaydedilen açıklamada, Havacılık Sanayi (IAI) merkezinin ise askeri uçak, İHA, füze, savunma sistemleri üretimi ve ‘Arrow’ füze kalkanı gibi kritik savunma projelerinin geliştirilmesinde faaliyet gösterdiği ifade edildi.

