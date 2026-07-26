İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: İsrail yeniden savaşa dönerse ağır bedel öder

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İsrail'in ABD Başkanı'nı yanlış bilgilerle yönlendirdiğini ve Washington'u bölgede tutarak hedeflerine ABD'nin gücüyle ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, "İsrail yeniden savaşa dönerse başına büyük bir felaket getiririz." ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, ateşkesin ihlal edilmesinin ardından düzenlendiğini belirttiği Nasr-2 Operasyonunda 200'den fazla ABD askerinin öldüğünü, yaralı sayısının ise bunun çok üzerinde olduğunu ifade etti.

ABD yönetimine çağrıda bulunan Tuğgeneral Muhibbi, "ABD yönetimi gazetecileri vuruş noktalarına götürsün ve kaç kişinin öldüğünü yerinde görsün." dedi.

Tuğgeneral Muhibbi ayrıca, ABD'ye destek veren ülkelerin de hedef alınacağını savunarak, "İngiltere, Fars Körfezi ülkeleri ya da başka herhangi bir ülke, savaşta ABD'yi desteklerse meşru hedefimiz olur." ifadelerini kullandı.

Son olarak, ABD'ye ait B-1 bombardıman uçaklarının son dönemde İngiltere'deki üsleri kullandığını belieten İranlı sözcü, "İngiltere bu desteği sürdürürse kesin ve meşru hedefimiz olacaktır. Her senaryo için hazırlığımız var." diye konuştu.