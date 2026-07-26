İran Ordusu Sözcüsü: ABD üslerine ağır hasar verdik

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik saldırılar sonucu ciddi hasar verdiklerini ifade etti.

Tuğgeneral Ekreminiya, ABD üslerinin önemli bir bölümünün operasyonel kabiliyetini kaybettiğini savunarak, "Özellikle Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan altyapısı neredeyse tamamen imha edildi. Ayrıca karşıt grupların da operasyon yapma kapasitesi kalmadı." dedi.

ABD'nin Batı Asya, Güney Avrupa ve Akdeniz üzerinden askeri gücünü yeniden inşa etmeye çalıştığını belirten İranlı komutan, "Savaş devam ederse geçmişte olduğu gibi operasyonlarımızı sürdürecek hazırlığa sahibiz. ABD, saldırganlıkla iradesini İran halkına dayatamayacağını anlayana kadar buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Ekreminiya, 40 günlük savaşın sonunda yeni insansız hava araçlarını tanıttıklarını belirterek, şu anda Areş-2'den daha gelişmiş İHA'lar kullandıklarını ifade etti. Bu İHA'ların daha yüksek tahrip gücü, daha uzun menzil ve daha yüksek isabet oranına sahip olduğunu, ancak teknik özelliklerinin henüz açıklanmadığını söyledi.

İranlı sözcü ayrıca, ateşkes sonrasında hedef alınan birçok askeri teçhizatı yeniden operasyonel hâle getirdiklerini ve envantere yeni sistemler eklediklerini belirtti. Bu sayede ülkenin hava sahasının, 40 günlük savaş dönemine kıyasla düşman açısından daha riskli hâle geldiğini savundu.

Tuğgeneral Ekreminiya, "Hiçbir ülke hava sahasının yüzde 100 güvenli olduğunu iddia edemez. ABD'de bile zaman zaman tanımlanamayan hava araçları ülke içine, hatta Beyaz Saray çevresine kadar ulaşabiliyor." dedi.