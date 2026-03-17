Pezeşkiyan: İran zorbalara boyun eğmeyecek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeye değindi. Pezeşkiyan, görüşmede İran’ın “bu vahşi savaşı başlatmadığını” vurguladığını ifade etti.

Pezeşkiyan, “Saldırıya karşı savunma doğal bir haktır ve biz bunu iyi biliyoruz.” dedi.

ABD’nin bölgedeki askeri üslerine de değinen İran Cumhurbaşkanı, bu üslerin İran’a karşı kullanılmasının ülkesinin komşularıyla ilişkilerini bozmayı hedeflediğini belirterek bunun durdurulması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca bölgede barış ve istikrarın, İran’a yönelik “ABD ve İsrail kaynaklı saldırıların” görmezden gelinmesiyle sağlanamayacağını ifade etti.

İran’ın zorbalara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, uluslararası toplumdan bu saldırıları kınamasını ve saldırgan tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye ikna etmesini beklediklerini söyledi.