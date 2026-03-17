Besiç Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Süleymani şehit oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Besiç (gönüllü askerler) Mustazaflar Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Gulamrıza Süleymani’nin “ABD‑Siyonist düşmanının terör saldırısında” şehit olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Süleymani’nin İran‑Irak Savaşı’ndan bu yana çeşitli görevlerde bulunduğu, özellikle Besiç teşkilatının yapısının güçlendirilmesi, imar faaliyetleri, yoksullara yardım ve sosyal destek çalışmalarında önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada saldırının, Besiç’in ABD ve İsrail’e karşı yürütülen mücadeledeki rolünün göstergesi olduğu ifade edilirken, saldırının sorumlularından intikam alınacağı vurgulandı.