ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine sert tepki gösteren İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD'nin aptal başkanı İran'ın elektrik altyapısını vurmakla tehdit etti! Arap ülkelerinin liderleri, Trump'a bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Fars Körfezi'nin kumar oynanacak bir yer olmadığını anlatmalı” dedi.
Velayeti, Arap ülkelerine seslendi: Trump'a Fars Körfezi'nin nerede olduğunu anlatın
