Velayeti, Arap ülkelerine seslendi: Trump'a Fars Körfezi'nin nerede olduğunu anlatın

ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine sert tepki gösteren İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD'nin aptal başkanı İran'ın elektrik altyapısını vurmakla tehdit etti! Arap ülkelerinin liderleri, Trump'a bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Fars Körfezi'nin kumar oynanacak bir yer olmadığını anlatmalı” dedi.