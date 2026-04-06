Yemen: İran ve Hizbullah ile ortak operasyon düzenledik

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Devrim Muhafızları ve Lübnan direnişi ile düzenlenen ortak operasyonda işgal altındaki Filistin topraklarındaki Siyonist hedeflerin vurulduğunu belirtti.
Operasyonun seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini aktaran Seri, “Yemen güçleri, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat limanında İsrail'e ait kritik hedefleri vurdu” dedi.
Yahya Seri açıklamasında, Devrim Muhafızları Ordusu ve Lübnan İslam Direnişi'nin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonun hedeflerine başarıyla ulaşıldığını kaydetti.
Seri ayrıca, İran halkının düşmanlara karşı gösterdiği direnişi övdü.
