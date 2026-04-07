Devrim Muhafızları’ndan ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırı dalgası

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, düşmanın Asaluye petrokimya tesislerine ve bazı altyapılarına yönelik saldırılarına karşılık olarak, ABD ve Siyonist hedeflere yönelik “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 99. dalgasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları’nın deniz ve hava-uzay kuvvetleri, bu sabah “Ya Fatıma Zehra (s.a)” şifresiyle başlatılan ve dayatılmış savaşlarda şehit olan Yahudi ve Hristiyan şehitlere ithaf edilen bu operasyon kapsamında, düşmanın Asaluye petrokimya tesislerine yönlik saldırılarına karşılık olarak, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki ABD üzleri ve çıkarları ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki askeri yığınak ve komuta-kontrol merkezlerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA’larla hedef aldı.

Saldırıların ilk aşamasında, Suudi Arabistan’ın el-Cubeyl bölgesinde bulunan ve Amerikan şirketlerine (Sadra, ExxonMobil ve Dow Chemical) ait en büyük petrokimya kompleksi ile el-Cuayme’de konuşlu Amerikan “Chevron Phillips” şerketine ait büyük petrokimya tesisi orta menzilli füzeler ve çok sayıda kamikaze İHA ile etkili şekilde vuruldu.

Ayrıca, İsrail rejimine ait bir konteyner gemisi, BAE’nin Horfakkan Limanı’nı kullanarak Hürmüz Boğazı’nı bypass edip askeriteçhizat taşımayı hedeflerken istihbarat operasyonu ve füze saldırısıyla doğrudan isabet aldı. Geminin imha edilmesinin, İsrail ve ABD ile işbirliği yapan tüm gemilere bir uyarı olduğu belirtildi.

ABD’ye ait “CVN-72” uçak gemisi görev grubunun Hint Okyanusu’ndaki konumu da uzun menzilli deniz seyir füzeleriyle hedef alındı.

Açıklamada, “Tüm çıkarlarını Siyonistlere feda eden ABD liderleri, altyapılarımıza yönelik saldırıların kendi önemli varlıklarını nasıl tehlikeye attığını hesaplayamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD ordusunun kırmızı çizgileri aşması durumunda verilecek karşılığın bölgeyle sınırlı kalmayacağını yineledi. Açıklamada, sivil edeflere saldırıyı başlatan taraf olmadıkları, ancak sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı misilleme yapmaktan çekinmeyecekleri vurgulandı.

Son olarak, ABD ve müttefiklerinin altyapılarına ciddi zarar verileceği ve bunun sonucunda uzun yıllar bölge petrol ve gazından mahrum kalabilecekleri ifade edildi. Bölgedeki ABD ve mittefiklerine de şimdiye kadar iyi kmşuluk gereği gösterilen itidalınsona erdiği ve bundan sonra hedef seçiminde bu tür kısıtlamaların olmayacağı mesajı verildi.