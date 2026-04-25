Devrim Muhafızları’ndan kapsamlı istihbarat operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde yürütülen operasyonlarda devrim karşıtı gruplara bağlı hücrelerin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kürdistan eyaletinde yapılan çalışmalarda çeşitli örgütsel yapıların dağıtıldığı, 11 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Ayrıca farklı operasyonlarda el bombaları, RPG mühimmatı, havan mermileri, çok sayıda fişek ve iletişim ekipmanlarının bulunduğu bildirildi.

Kirmanşah’ta ise 155 kişinin tespit edilip gözaltına alındığı, bunların bir kısmının yasa dışı silah ticareti ve silahlı faaliyetlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Mossad ile bağlantılı 4 kişinin de yakalandığı, bu kişilerin çeşitli patlayıcı ve mühimmat malzemeleriyle ilişkili faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği iddia edildi.

Operasyonların devam ettiği ve soruşturmaların sürdüğü bildirildi.