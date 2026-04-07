Tahran'dan İran medeniyetini yok etmekle tehdit eden Trump'a sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da medeniyeti yok etme tehdidinde bulunmasına tepki gösterdi.

Bekayi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Hiç şüphesiz ‘medeniyet’ sahibi bir ulusun kültürü, mantığı ve inancının gücü, zorbalık ve çıplak güç mantığının üstesinden gelecektir. Yolunun doğruluğuna inanan bir ulus, haklarını ve çıkarlarını korumak için var gücünü kullanacaktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Bu gece bir medeniyet, geri dönüşü olmayan bir şekilde ölecek" diyerek İran'ı tehdit etmişti.