Tehdit sürdüğü sürece direnişe devam edeceğiz

İran’ın Paris Büyükelçisi Muhammed Eminnejad, ateşkesten önce TF1 televizyonuna verdiği röportajda, İran’ın hiçbir savaşı başlatmadığını ve bugün uluslararası hukuka aykırı bir askeri saldırının mağduru olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkına dayanarak, her koşulda toprak bütünlüğünü savunacaklarını söyleyen Eminnejad ayrıca, saldırıya uğrayan taraf olmasına rağmen İran’ın bölgede şiddetin ve istikrarsızlığın sona ermesini desteklediğini, ancak bunun saldırıların İran’ın şartları doğrultusunda tamamen durmasına bağlı olduğunu belirtti.

Müzakere sürecine ilişkin olarak Washington’un bu alandaki “tekrar eden ihanetlerine” dikkat çeken büyükelçi, Haziran 2025 ve Şubat 2026’da iki ayrı dönemde görüşmelerin sürdüğünü, ancak her seferinde müzakereler devam ederken İran’a askeri saldırılar düzenlendiğini söyledi. İran’ın müzakereye karşı olmadığını, ancak bu deneyimlerden sonra kalıcı barış için gerçek bir iradenin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’yla ilgili bir soruya yanıt veren Eminnejad, İran’ın bu yolu kapattığı yönündeki iddiaları reddederek, mevcut güvensizliğin ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri varlığı ile İran’a yönelik saldırılarından kaynaklandığını ifade etti. İran’ın Fars Körfezi’ndeki en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu ve tarih boyunca deniz taşımacılığının güvenliğini sağladığını belirtti.

İran’daki iç durum ve halkın savaşa tepkisine ilişkin bir soruya da yanıt veren büyükelçi, saldırılar sonucunda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin kişinin yaralandığını ve 113 binden fazla konutun yıkıldığını söyledi. Bu durumu, ABD başkanının İran’a “demokrasi armağanı” olarak nitelendirdi.

Fransa’nın tutumuna ilişkin olarak ise, ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini “anlaşılabilir” bulduğunu, ancak bazı Avrupa ülkelerinin ABD-İsrail saldırılarına açıkça karşı çıktığını ifade etti. Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak daha aktif bir rol üstlenmesini beklediklerini dile getirdi.

Eminnejad son olarak, İran’ın hiçbir ülkeyi düşman olarak görmediğini ve Fransa dahil hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurguladı.