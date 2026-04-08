Şahbaz Şerif, Pezeşkiyan ile görüşmeden memnun: Çok sıcak ve verimliydi

Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmeyi “çok sıcak ve verimli” olarak değerlendiren Pakistan Başbakanı, İran yönetiminin ateşkesi kabul etmesini ve müzakerelere onay vermesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Pakistan yönetiminin İran ile ABD arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ederek Pakistan halkına en iyi dileklerini iletti.

İran-ABD arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.