İran ve Fransa cumhurbaşkanlarından Lübnan’da ateşkes vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının durdurulmasının ardından bölgedeki gelişmeler ve ateşkes sonrası durum hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede İran’ın bölge genelinde barış, istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik kararlılığını vurgulayarak, İran’ın ateşkesi kabul etmesinin ülkenin sorumluluk bilinci ve sorunların diplomasi yoluyla çözümüne yönelik ciddi iradesinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, Lübnan’da ateşkesin sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, bunun İran’ın 10 maddelik planının temel şartlarından biri olduğunu hatırlattı ve Fransa’nın daha önceki Lübnan ateşkesinde garantör taraflardan biri olarak bu süreçte önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği eylemleri açık ve net bir şekilde kınamamasını eleştirerek, Avrupa’nın bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması için daha sorumlu ve etkili bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca ABD ve İsrail üzerinde baskı kurulması ve taahhütlerine bağlı kalmalarının sağlanması çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nda oluşan güvensizliğin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu belirterek, İran’ın ulusal çıkarlarını koruyarak bu hayati su yolunda gemilerin güvenli geçişini sağlama konusundaki sorumluluğunu sürdüreceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmede, İran’ın iki Fransız vatandaşı serbest bırakmasından dolayı teşekkür ederek, ateşkes ilanını savaşın tamamen sona ermesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Macron ayrıca Lübnan’da çatışmaların durdurulmasının gerekliliğini vurgulayarak, Paris’in Fars Körfezi bölgesinde barış ve güvenliğin tesisine yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.