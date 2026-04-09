İran, Pakistan ve Tacikistan ile savunma İşbirliğini görüştü

İran Savunma Bakanı Vekili Tuğgeneral İbnürreze, ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Pakistan ve Tacikistan savunma bakanlarıyla İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları ile ikili iş birliği ve koordinasyon konularını ele aldı.

Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asıf ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ve Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrar için gösterdiği çabalar vurgulandı. Tuğgeneral İbnürreze, bölgesel güvenliğin sağlanması için ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Pakistan Savunma Bakanı da İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, İran’ın direnişini İslam dünyasının en büyük direnç örneklerinden biri olarak nitelendirdi ve İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı iş birliğinin önemini vurguladı.

Tuğgeneral İbnürreze, Tacikistan Savunma Bakanı İmamali Sabirzade ile yaptığı ayrı bir görüşmede, Tacikistan’ın insani yardımları ve destekleyici tutumu için teşekkür etti.

Tacikistan Savunma Bakanı da, ortak kültür ve tarih bağlarını hatırlatarak, bölgede gerçek barış ve istikrarın önemini dile getirdi.