Bölgede savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları nedeniyle Pakistan’a teşekkür ediyorum

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına Pakistan’ın bölgede savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarına teşekkür etti.

Erakçi mesajında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’e özel olarak teşekkür ederek, “Bölgede savaşın sona erdirilmesi için gösterdikleri yorulmak bilmez çabaları takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Pakistan Başbakanı’nın sosyal medya üzerinden ilettiği talebe yanıt verildiği ve ABD’nin sunduğu 15 maddelik öneriler hakkında müzakere talebinin dikkate alındığı belirtildi. ABD Başkanının da İran’ın sunduğu 10 maddelik teklifin genel çerçevesini müzakerelerin temeli olarak kabul ettiğini açıkladığı kaydedildi.

Bu çerçevede İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına iki temel husus duyuruldu.

Buna göre, İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların durması halinde İran Silahlı Kuvvetleri de savunma amaçlı operasyonlarını durduracak.

Ayrıca mevcut teknik sınırlamalar göz önünde bulundurularak ve İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’nda iki hafta süreyle güvenli geçişin sağlanabileceği ifade edildi.