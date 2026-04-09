İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, yaptığı açıklamada İran’ın dün gece ateşkes ihlaline karşılık vermeye hazırlandığını, ancak Pakistan’ın araya girerek gerilimin tırmanmasını engellediğini söyledi.
Hatibzade, İran heyetinin barış görüşmelerine katılmak üzere İslamabad’a gideceğini belirterek, müzakerelerin bölgedeki gerilimin azaltılması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.
ABD’nin verdiği taahhütlere de değinen Hatibzade, Washington yönetiminin İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.
Bölgede kalıcı bir barışın ancak Lübnan’ı da kapsaması halinde mümkün olacağını söyleyen Hatibzade, önümüzdeki saatlerin oldukça kritik olduğunu kaydetti.
İranlı yetkili ayrıca, Pakistan’ın devreye girerek ABD’nin İsrail’i kontrol altına alacağına dair mesajlar ilettiğini ifade etti.
yorumunuz