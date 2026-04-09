9 Nis 2026 19:17

Galibaf: Lübnan ateşkesin ayrılmaz parçasıdır

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan ve “direniş ekseni”nin ateşkes kapsamının dışında tutulamayacağını belirterek, ihlallerin ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan ve tüm “direniş ekseni”nin İran’ın müttefikleri olarak ateşkesin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Galibaf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de Lübnan konusunu açık ve net şekilde dile getirdiğini hatırlatarak, bu konuda geri adım atılmasına yer olmadığını ifade etti.

Ateşkesin ihlal edilmesine karşı sert uyarıda bulunan Galibaf, “Ateşi durdurun. Ateşkesin ihlali ağır bedeller ve güçlü karşılıklar doğurur” dedi.

