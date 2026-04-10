İran’dan Hindistan’a 2 milyon varil petrol sevkiyatı

“TankerTrackers” adlı internet sitesi, 20 Mart’tan bu yana İran’dan Hindistan’a toplam 2 milyon varil ham petrol ulaştığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu platform detay paylaşmazken, bu sevkiyatın ABD’nin tanıdığı yaptırım muafiyetleri kapsamında mümkün olduğunu belirtti.

Haberde, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin 20 Mart’ta yayımladığı bir lisansla, İran çıkışlı ve en geç bu tarihte yüklenen ham petrol ve petrol ürünlerinin satın alınması, taşınması ve boşaltılmasına ilişkin işlemlerin 19 Nisan’a kadar geçici olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Hindistan, geçtiğimiz cumartesi günü İran’dan petrol alımını yeniden başlattığını açıkladı. Bu, 2019’dan bu yana Hindistan’ın İran’dan petrol alımını ilk kez açık şekilde duyurması oldu. ABD, 2019 yılında İran’dan petrol alımına yönelik muafiyetleri uzatmamıştı.