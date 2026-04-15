İran petrolü 7 yıl sonra yeniden Hindistan pazarında

Gemi takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, İran petrolü yedi yıl aradan sonra yeniden Hindistan’daki rafinerilere ulaştı. Asya piyasasında fiziki petrol arzının sınırlı olduğu bir dönemde gerçekleşen sevkiyatın, operasyonel ve ekonomik açıdan dikkat çekici olduğu belirtiliyor.

Verilere göre, İran petrolü taşıyan iki çok büyük ham petrol tankeri (VLCC) Hindistan’daki farklı limanlara yanaştı. İran bayraklı Felicity adlı tanker ülkenin batısındaki Sikka Limanı’na demirlerken, Curaçao bayraklı Jaya tankerinin doğudaki Odisha Limanı’na ulaştığı bildirildi. Bu tip tankerlerin her biri yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Hindistan’ın en büyük rafineri şirketi Indian Oil Corp’un, Jaya tankerindeki kargoyu satın aldığı ifade edildi. Ayrıca dünyanın en büyük entegre rafineri kompleksinin işletmecisi Reliance Industries’in de İran petrolü taşıyan diğer bazı tankerlerden alım izni aldığı aktarıldı. Söz konusu tankerler arasında Komor bayraklı Kaviz, Curaçao bayraklı Lenore ile İran bayraklı Felicity ve Hedy yer alıyor. Tankerlerin büyük bölümünün 20 yaşın üzerinde olduğu ve İran’ın ihracat taşımalarında kullanılan filonun parçası olduğu belirtiliyor.

İran petrolünün Hindistan pazarına dönüşü, Asya’da fiziki arz sıkışıklığının yaşandığı bir döneme denk geliyor. Piyasa kaynakları, büyük alıcıların enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla tedarik seçeneklerini çeşitlendirme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede İran’ın üretim ve ihracat kapasitesinin, bölgedeki rafinerilerin düzenli hammadde temininde tamamlayıcı rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Sektör temsilcilerine göre, bu gelişme yalnızca ticari bir işlem olmanın ötesinde, Tahran ile Asyalı müşteriler arasında enerji alanındaki ekonomik iş birliğinin yeniden canlanması açısından da önem taşıyor. Süreklilik arz eden sevkiyatlar ve daha uzun vadeli sözleşmelerin, ticari ilişkilerin genişlemesine ve enerji sektöründe yatırımların artmasına zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Hindistan’a yönelik petrol sevkiyatlarının yeniden başlamasının, İran’ın Asya enerji pazarındaki rolünü güçlendirme potansiyeli taşıdığı görüşünde.