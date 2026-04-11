Nahçıvan’da İran Ayetullah Hamaney’in şehadetinin 40. günü anma töreni düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in şehadetinin kırkıncı günü ile Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu öğrencilerinin anısına Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde anma töreni düzenlendi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Din İşleri Teşkilatı’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen anma programı, 21 Nisan Cuma günü yerel saatle 15.00–18.00 arasında Nahçıvan’ın Haydar Camii’nde yapıldı.

Programda Nahçıvan’daki çeşitli camilerin din alimleri ve imamları Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunarak, Ramazan Savaşı’nda hayatını kaybeden tüm şehitler ve özellikle şehit lider Ayetullah Hamaney için dua etti.

Kadınlar ve erkekler için ayrı bölümlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tören, Nahçıvan Din İşleri Teşkilatı tarafından verilen ikram ve hayır yemeği ile devam etti.

Törene İran’ın Nahçıvan Başkonsolosu Dr. Aziz Mansuri ve başkonsolosluk çalışanlarının yanı sıra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkilileri de katıldı. Katılımcılar arasında Nahçıvan Başbakanı Cabbar Musayev, Dışişleri Bakanlığı Nahçıvan Ofisi Başkanı Visal Ali Ekberli, Dini Alimler Kurulu Başkanı Ali Oruç, Din İşleri Teşkilatı Başkanı Vügar Babayev ve Nahçıvan Yüksek Meclisi’nden altı milletvekili yer aldı.

Ayrıca Nahçıvan’daki Türkiye Başkonsolosluğu temsilcileri, Nahçıvanlı vatandaşlar ile bölgede yaşayan İranlılar ve İranlı öğrenciler de programa iştirak etti.

Törende konuşan İran’ın Nahçıvan Başkonsolosu Mansuri, Ayetullah Hamaney’in şehadetinin kırkıncı yılı dolayısıyla taziyelerini ileterek şehit liderin ve Minab’daki okulda hayatını kaybeden öğrencilerin anısını andı.

Mansuri konuşmasında, “Bugün bu manevi ortamda değerli şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için bir araya geldik. İslam kültüründe kırkıncı gün, şehitlerin yoluna bağlılığın yenilenmesidir. Bu, şehitlerin kanına, hak yoluna ve onların bize emanet ettiği değerlere sadakat göstermek anlamına gelir.” dedi.

Şehit liderin yalnızca siyasi bir lider değil, aynı zamanda Müslümanlar için manevi bir rehber olduğunu vurgulayan Mansuri, Hamaney’in hayatı boyunca adalet ve mazlumların savunusu için mücadele ettiğini ifade etti.

Mansuri ayrıca Hamaney’in Filistin ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi konularında işgale karşı açık tutum sergilediğini belirterek, onun her zaman mazlumların sesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Azerbaycan devleti ve halkına teşekkür eden Mansuri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla İran’a gönderilen üç ayrı insani yardım sevkiyatının iki ülke ilişkileri tarihinde önemli bir dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.

Törende söz alan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Cabbar Musayev ise Nahçıvan Havalimanı’nın İran’a gönderilecek insani yardımların ulaştırılmasında kolaylık sağlamak için koordinasyona hazır olduğunu açıkladı.

Programın en duygusal anlarından biri ise İran Başkonsolosluğu çalışanlarından birinin kaleme aldığı ve Minab’daki şehit öğrenciler için yazılan Azerice şiirin, bir çocuğun sesiyle okunması oldu. Küçük bir öğrencinin seslendirdiği şiir, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şiirde, Nevruz ve bahar günleri yaklaşırken hayatını kaybeden Minablı bir öğrenci ile annesi arasındaki duygu dolu bir konuşma anlatıldı.

Program, Minablı şehit öğrenciler için okunan mersiyeler ve Ayetullah Hamaney’in şehadetine ilişkin video kliplerin gösterimiyle sona erdi.