El Cezire ilk kez yayınladı: Katar’daki ABD üslerine verilen büyük sasarın görüntüleri

El Cezire televizyonunun ilk kez yayınladığı görüntüler, Katar’da bulunan ABD askeri üsleri ile bu ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına yönelik saldırıların yol açtığı büyük çaplı hasarı gözler önüne serdi.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, El Cezire’nin “Ma Khafi A’zam” adlı programı, İran’ın Katar’daki ABD askeri merkezlerine ve Doha ile diğer bölgelerdeki Amerikan ekonomik çıkarlarına yönelik hava saldırılarına dair daha önce görülmemiş ayrıntıları ele aldı.

Programda yayımlanan özel görüntüler, İran’ın Katar’a yönelik füze saldırılarının geniş kapsamını ortaya koyarken, saldırıların ilk günlerinde yaşanan yoğun güvenlik önlemleri, kamuoyundaki endişe ve yüksek alarm durumunu da yansıtıyor.