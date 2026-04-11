ABD heyeti Pakistan Başbakanı ile görüştü

Katar’ın El Cezire televizyonu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyetin Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü bildirdi.

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, JD Vance ile Şerif bugün bir araya geldi.

Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.

Görüşmede İran ve ABD heyetlerinin yapıcı görüşmelere bağlılığını öven Şerif, bugün yapılacak görüşmelerin bölgede kalıcı barış için kilometre taşı olmasını umduğunu dile getirdi.

Şerif, ülkesinin bölgede sürdürülebilir barışa yönelik ilerleme kaydedilmesi konusunda her iki tarafa da destek vermeye devam etmeyi dört gözle beklediğini yineledi.

ABD ile bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri için İslamabad’da bulunan İran müzakere heyeti de Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelmişti.