İran Hükümet Sözcüsü: Müzakerelere son derece temkinli yaklaşıyoruz

İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da belirttiği gibi müzakerelere “eli tetikte” girileceğini ifade etti.

Sözcü Muhacirani, İran’ın ne haklarından geri adım atacağını ne de taviz vereceğini vurgulayarak, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki diplomasi heyetinin gönderilmesinin, ülkenin diyalog konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Muhacirani, İran’ın müzakere yanlısı olduğunu ancak karşı tarafa güven duymadığını belirterek, bu nedenle diplomasi heyetinin sürece son derece dikkatli şekilde dahil olduğunu dile getirdi.

Muhacirani ayrıca, müzakere heyetinin Pakistan’a sırt çantaları ve Minablı çocukların fotoğraflarıyla yola çıktığını belirterek, bunun İran halkının yaşadığı acıların unutulmadığının bir sembolü olduğunu söyledi.