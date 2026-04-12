12 Nis 2026 07:17

İran–ABD müzakereleri anlaşma olmadan sona erdi

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler, yaklaşık 21 saat süren yoğun görüşmelere rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.

İran heyeti uzun soluklu ve baskılı bu süreçte  çeşitli inisiyatifler ve öneriler sunmasına rağmen, Amerikan tarafının aşırı talepleri ilerleme kaydedilmesini engelledi.

Aktarılan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer hakları ve bazı diğer başlıklar iki taraf arasında başlıca ihtilaf noktaları olarak öne çıktı.

Daha önce bazı kaynaklar, müzakerelerin ikinci güne sarkacağı yönünde haberler geçmiş, ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştı.

Taraflar, bir sonraki turun zamanı, yeri veya formatına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Azar MAHDAVAN

