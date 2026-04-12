İran–ABD müzakereleri anlaşma olmadan sona erdi

İran heyeti uzun soluklu ve baskılı bu süreçte çeşitli inisiyatifler ve öneriler sunmasına rağmen, Amerikan tarafının aşırı talepleri ilerleme kaydedilmesini engelledi.

Aktarılan bilgilere göre, Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer hakları ve bazı diğer başlıklar iki taraf arasında başlıca ihtilaf noktaları olarak öne çıktı.

Daha önce bazı kaynaklar, müzakerelerin ikinci güne sarkacağı yönünde haberler geçmiş, ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştı.

Taraflar, bir sonraki turun zamanı, yeri veya formatına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.