Beyrut'un kader kavşağı: Lübnan'da normalleşme nasıl başarısız olur?

Direnişin mevcut savaşta en önemli stratejik kazanımı, cephelerin birliği kazanımıdır. Bu durumun Hürmüz Boğazı ve Bab el‑Mendeb gibi hassas ve stratejik bölgelerden Akdeniz’e kadar tüm bölgede geniş coğrafi yansımaları görülmekte ve bölgeye, jeopolitik değişimlerde kendini gösteren yeni özellikler kazandırmaktadır.

Bu değişimler, güç dengesiyle bağlantılı stratejik bir yaklaşım ortaya koymakta ve direniş güçlerinin bölgesel gelişmelerde etkili bir eksene dönüşmesini sağlamaktadır. Böylece “Büyük İsrail” projesinin uygulanmasının önüne geçilmektedir. Bu durum aynı zamanda, dış hegemonyanın azalması ve petrol dolarlarının devletler ve yönelimleri üzerindeki kontrol gücünün zayıflaması gibi siyasi sonuçlar da doğurmaktadır.

Bu koşullar altında, egemenliğe sahip her ülkenin ulusal çıkarları, bu tarihî fırsatı değerlendirmesini ve ulusal özgürlüğüne ile egemenlik projesine hizmet edecek yolları seçmesini gerektirir. Lübnan meselesi dikkate alındığında ve bu ülkenin karmaşık yapısı göz önünde bulundurulduğunda, iki yol ortaya çıkmaktadır: Biri, cephelerin birliği stratejik projesini benimseyen direniş yolu; diğeri ise devletin benimsediği, “güç kozları olmadan müzakere” ve “ABD’nin vaatlerine dayanma” yaklaşımını içeren normalleşme yoludur.

Bu iki yaklaşımın geçmişi ve verimliliği incelendiğinde, düşmanın direniş projesine karşı geliştirdiği ve “cephelerin ayrıştırılması” olarak adlandırdığı karşı proje, Lübnan’ı bölgesel denklemlerin dışına itme, güç kartlarını elinden alma ve teslimiyete zorlama hedefi taşımaktadır. Bu hedef, güneyin işgali, Litani Nehri’nin sınır olarak belirlenmesi, Tevrat kaynaklı iddiaların güçlendirilmesi ve güneyde ekonomik ve yerleşim projeleri uygulanması yoluyla takip edilmektedir.

Siyonist Savunma Bakanı İsrail Katz bu konuda, cephelerin ayrıştırılması konusunda sağlanan uzlaşının Netanyahu’nun liderlik ettiği önemli bir kazanım olduğunu ve bunun İsrail ordusunun planlarını güçle uygulamasına imkân tanıdığını söyledi. Katz, bu planların güneyde kontrolün genişletilmesi, köylerin yıkılması ve dümdüz edilmesi ile Litani sınırına kadar nüfuz edilmesini içerdiğini açıkladı.

Böylece, şu anda Lübnan’daki iki siyasi kesim tarafından eşzamanlı olarak takip edilen direniş ve normalleşme stratejilerinin her birinin kendine özgü yaklaşım, sonuç ve etkileri bulunmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür:

Birinci: Direniş yolu:

Direniş yolunun ve cephelerin birliği stratejisine katılımın kökleri bu ülkedeki işgal dönemine uzanmaktadır. Bu yaklaşım, tarihsel olarak özgürleşme, caydırıcılık ve büyük zaferler elde etmede başarılı olmuştur ve bugün Lübnan dosyasının kapsamlı bir uluslararası müzakere sürecine ve büyük bir tarihî anlaşmaya dahil olmasıyla stratejik piramidin zirvesine ulaşmıştır. Bu, ülkeye önemli stratejik fırsatlar ve avantajlar sunmaktadır; en önemlileri şöyledir:

Çoklu cepheler ve güçlü bir direniş ittifakına katılım, düşmana herhangi bir anlaşmada uluslararası garantiler dayatır. Bu garantilerin ihlali düşman için riskli ve zordur. Bu anlaşma, küresel ekonomi üzerinde büyük etkiler yaratır ve bu etkilerde yapılacak her değişiklik uluslararası toplumu gerer.

Cephelerin birliği, siyonist ve Amerikan düşmanına caydırıcı çatışma denklemleri dayatır. Böylece Lübnan’ın egemenliğine yönelik her ihlal büyük bir uluslararası risk sayılır. Genel olarak bu strateji Lübnan’a ek bir güç, geniş bir güvenlik ve stratejik koruma sağlar.

İran’ın Lübnan üzerinde hiçbir emeli yoktur ve İran’ın bu ülkeyi işgal edeceğine dair hiçbir endişe bulunmamaktadır. Tecrübe göstermiştir ki direnişin kararları, İran ile duygusal ve inançsal bağları olmasına rağmen tamamen bağımsızdır.

İkinci: Normalleşme yolu:

Bu yaklaşım Araplar için yeni değildir ve uzun yıllar boyunca başarısızlığı kanıtlanmıştır. Normalleşme çizgisinin Arap bölgelerini korumadaki yetersizliği herkesçe bilinmektedir ve bu çizgi hiçbir zaman İsrail saldırılarına karşı duramamıştır. Bu yol Lübnan için de yeni değildir ve bu ülke normalleşme sürecine dahil olmamış olsa da, son 15 ayda hayali bir uzlaşma seçeneğine dayanılması, bu yaklaşımın Lübnan’a hiçbir kazanım getirmeyeceğini ve düşman saldırılarını engelleyemeyeceğini göstermiştir.

Normalleşme yaklaşımının sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

Ateş altında müzakere. ABD, devam eden saldırılar gölgesinde ve ateşkes garantisi olmadan bu müzakereleri desteklemektedir. Bu ise, müzakerenin temel kurallarını görmezden gelen ve en küçük güç kozuna sahip olmayan bu çizgi için başlangıçtan yenilgi anlamına gelir.

Halk desteğinin olmaması. Lübnan’ın geniş toplumsal tabanı ve kamuoyu direniş seçeneğine meyillidir ve direnişe bağlı olmayan birçok akım da normalleşmeyi reddetmektedir. Bu durum, normalleşme çatısı altındaki herhangi bir anlaşmanın meşruiyetini zedeler ve onu fitne, çatışma ve ulusal bölünme üretecek bir anlaşmaya dönüştürür; böyle bir durum Lübnan için tehlikeli sonuçlar doğurur.

Bu alanda tekrar eden başarısızlık deneyimi. Lübnan devleti son 15 ayda direniş hattını dışlayan ve ABD’nin vaatlerine dayanan müzakere çizgisini denemiş, ancak bu süreçte en küçük bir değişiklik bile yaratamadığını kanıtlamıştır. Bu süre boyunca çok sayıda asker şehit olmuş, köylere yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmiş, evler yıkılmış ve siviller hayatını kaybetmiştir. Bu koşullarda devletin herhangi bir caydırıcılık gücü olmadığı ve saldırıları durduracak ya da küçük bir mahallenin yeniden inşasını bile üstlenecek herhangi bir girişimde bulunmadığı görülmüştür.

Bu nedenle devletin bu seçeneği yeniden değerlendirmesi gerekir; zira bu seçenek, siyonist “cepheleri ayırma” stratejisiyle uyumludur ve düşmana saldırılarını, yıkımı ve Lübnan’a nüfuzunu sürdürme imkânı verir. Bu koşullarda söz konusu yaklaşım, devletin düşmanla müzakereye girmesi için kesinlikle bir egemenlik seçeneği olamaz; çünkü tüm stratejik kozların karşı tarafta olduğunu devlet açıkça bilmektedir.

Lübnan’da gerçekleşen büyük katliam ve korkunç saldırı, cephelerin birliğini ortadan kaldırmak amacıyla ABD’nin talimatıyla İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildi. Onlar, Pakistan müzakerelerinde açıkça üzerinde uzlaşılan “Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkesin durdurulması” maddesinden kaçmak istiyorlardı; çünkü bu madde cephelerin birliği kazanımına bağlıdır. Bu nedenle Lübnan devleti, ABD’nin Lübnan ile İsrail rejimi arasındaki müzakerelere destek vereceği konusunda hiçbir şekilde iyimser olmamalıdır.