Hürmüz Boğazı’nın anahtarı İran’ın güçlü elinde

İran’ın Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Ali Ekber Velayeti, sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, “Tarihte ‘Ario Barzan Geçidi’ yabancıların topraklarımıza girmesini engellemenin sembolü olduğu gibi, bugün de ‘Hürmüz Boğazı’nın anahtarı güçlü ellerimizdedir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını iddia etmişti.

