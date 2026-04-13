Ateşkesin Gölgesinde "Gri Lojistik"; 5 Günlük teneffüste Stratejik Yeniden Yapılanma

Askerî havacılık radar sistemleri ve güvenilir istihbarat kaynaklarının analizine göre, ABD’nin İran ile ilan edilen ateşkesten sonraki beş gün içinde attığı adımlar, gerilimi düşürmekten çok uzak. Washington, “barış zamanı teçhizatlandırma” (Equip in Peace) adı verilen yöntemle CENTCOM bölgesindeki lojistik tedarik zincirini yeniden kuruyor ve operasyonel kapasitesini güçlendiriyor. “Dönemsel rotasyon” adıyla sunulan bu hareketlilik, gerçekte olası senaryolar için bir “teknik duraklama” niteliğinde.

Hava Köprüsünün Anatomisi: Emsalsiz Hacim ve Hız

Son 120 saatte Dover (Delaware) ve Ramstein (Almanya) üslerinden CENTCOM’un kritik noktalarına yapılan stratejik nakliye trafiğinde çarpıcı artış tespit edildi.

Açık kaynaklı uçuş radarları (FlightRadar24, ItaMilRadar) ve tamamlayıcı istihbarat verilerine göre, C‑17 Globemaster III ve C‑5 Galaxy tipi ağır nakliye uçaklarıyla Katar’daki El-Udeyd ve Ürdün’deki Muvaffaq al-Salti üslerine en az 12–15 sorti yapıldı.

Tahmini taşınan yük kapasitesi:

– Radar elektronik kartları

– F‑15E / F‑16 savaş uçakları için yedek parçalar

– Hassas güdümlü mühimmat

– Hava savunma sistemleri bileşenleri

Bu hacim, bu kadar kısa sürede gerçekleştiğinde rutinin çok ötesine geçiyor ve büyük askerî operasyon öncesi NATO lojistik modelleriyle örtüşüyor.

Personel ve Ekipman Girişi Değerlendirmesi

Son günlerdeki istihbarat verileri, bölgede destek ekipmanlarının ve belirli personel kategorilerinin arttığını gösteriyor.

Güney Koridoru ve “Gri Lojistik”

Siyasi hassasiyetleri azaltmak amacıyla bazı sevkiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Cebel Ali Limanı üzerinden sivil lojistik örtüsüyle kara üslerine taşındı. Bu yöntem, ABD’nin daha önce Ukrayna ve Tayvan’a destek süreçlerinde kullandığı “gri lojistik” modeline birebir benziyor.

Stratejik Analiz: Pentagon’un Üç Katmanlı Yaklaşımı

1- Depoların Yeniden Doldurulması

40 günlük çatışmada tüketilen mühimmat ve parçaların hızla telafisi.

2- Hedef Bankasının Güncellenmesi

Son 12 günlük çatışmanın verilerine dayanarak hedef haritalarının revizyonu ve İran sistemlerindeki zayıf noktaların yeniden analizi.

3- Caydırıcılık Mesajı

Tanker ve nakliye uçaklarının kesintisiz varlığıyla İran, Çin ve Rusya’ya verilen net mesaj:

“Ateşkes geri çekilme anlamına gelmiyor.”

İran Silahlı Kuvvetlerinin Tepkisi: Ateşkes = Savaşın Bittiği Anlamına Gelmez

İran Genelkurmay Başkanlığı ve Devrim Muhafızları, yayınladıkları resmi duyuruda ateşkesi “geçici taktik ara” olarak tanımladı.

İran Deniz Kuvvetleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hürmüz Boğazı, sivil gemilerin zararsız geçişi için açık olmakla birlikte, herhangi bir askerî geminin yaklaşma girişimi ateşkes ihlali sayılacak ve sert biçimde karşılık verilecektir.

Ulusal Uyanıklık Vurgusu

Açıklamada devlet, ordu ve halkın her türlü şüpheli hareketliliğe karşı birlik içinde ve yüksek farkındalıkla hareket etmesi gerektiği vurgulandı. “Ulusal uyanıklık, güvenliğin en güçlü teminatıdır” ifadesi öne çıktı.

Sonuç ve Olası Gelişmeler

Şu anki ateşkes, askerî açıdan yalnızca “taktik bir nefes” niteliğinde. Ürdün ve Katar’daki hızlı yığınaklanma, Washington’un iki olası senaryoya hazırlandığını gösteriyor:

– Uzun süreli “soğuk gerilim”

– Çatışmaya geri dönüş

Önümüzdeki 48 saat içinde C‑17 / C‑5 uçuşlarında veya Cebel Ali Limanı’na lojistik gemi girişlerinde ani artış yaşanması, “gri lojistik” operasyonunun ikinci fazına geçildiğinin göstergesi olacak.