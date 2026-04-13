İran'dan Trump'ın "deniz ablukası" tehdidine yanıt

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a "deniz ablukası" uygulama tehditlerine tepki gösterdi.

Bekayi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı bir tercih savaşını, küresel ekonomiye karşı bir tercih intikamı ile kazanmak mümkün mü? Kendi yüzüne inat olsun diye burnunu kesmek hiç mantıklı olur mu?"

CENTCOM, 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlattı.

İran'ı "deniz ablukası" ile tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, ABD blokajını ihlal etmeye çalışacak her türlü unsurun derhal yok edileceğini ileri sürdü.