Hizbullah lideri: İsrail rejimi Lübnan'ı yutmak istiyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada Lübnan’daki son durum ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Naim Kasım, 2024'te Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak, anlaşmanın "saldırganlığın tamamen sona ermesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve yeniden yapılanmanın başlamasını" vurguladığını, ancak "İsrail'in 15 ay boyunca anlaşmanın tek bir maddesini bile uygulamadığını ve ABD’nin tam desteğiyle saldırganlığa devam ettiğini" söyledi.

Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin Lübnan saldırılarına tepki göstererek,“Bu saldırılar, İsrail'in güvenliği için yapılan savaşl değil; Lübnan'ı yutmak ve halkın gücünü ve direnişini yok etmek için yapılan bir saldırıdır” dedi.

Hizbullah lideri, “Saldırı durumunda, ordunun ve güvenlik güçlerinin seferber edilmesi Lübnan hükümetinin görevidir. Hükümetin zayıflığı haklı gösterilebilir, ancak hükümetin İsrail'in elinde bir araç haline gelmesi ve aldığı kararlarla Lübnan cephesini zayıflatması kabul edilemez” diyerek Beyrut hükümetinin sergilediği tutumu eleştirdi.

Naim Kasım, “Lübnan'ın varlığı ve bağımsızlığı hedef alındığı için direnmeye karar verdik” ifadesini kullandı.

“İşgalci rejimle müzakereyi reddediyoruz” diyen Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, bu müzakerelerin sonuçsuz olacağını vurguladı.

Naim Kasım, "Askeri saldırılar devam ederse, önümüzde iki yol var: teslim olmamak veya çatışmak" diye konuştu.

