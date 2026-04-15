Hizbullah’tan İsrail’e yeni füze saldırısı: 30’dan fazla roket fırlatıldı

İsrail medyası, Hizbullah tarafından İsrail’e yönelik yeni bir füze ve insansız hava aracı saldırı dalgası başlatıldığını bildirdi.

Habere göre, Lübnan’ın güneyinden sabah saatlerinden itibaren 30’dan fazla roket İsrail’in kuzeyindeki işgal altındaki topraklara fırlatıldı.

İsrail radyosu, ordu açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusu’nin verilerine göre Hizbullah’ın yalnızca üç dakika içinde 20’den fazla roket fırlattığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle El Manara, Kiryat Şmona ve Celile’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Ayrıca Nahariya ve Akka ile Batı Celile’deki birçok yerleşimde de alarm sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.