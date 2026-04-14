Hizbullah: Güney Lübnan’daki İsrail hedeflerine karşılık verildi

El‑Manar’ın aktardığına göre Hizbullah, Lübnan’ı ve halkını savunma amacıyla ve İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Güney Lübnan köylerine yönelik ardı ardına saldırılar düzenlemesine yanıt olarak, direniş güçlerinin Güney Lübnan’da İsrail ordusuna ait bir askerî toplanma noktasını füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah’ın yayımladığı ikinci bir duyuruda, Nahariya’nın kuzeyindeki Liman kışlasının birden fazla insansız hava aracıyla vurulduğu bildirildi. Açıklamada, Lübnan’a yönelik saldırılar sürdükçe bu operasyonların da devam edeceği kaydedildi.

Aynı saatlerde İsrail kaynakları, Lübnan’dan gelen bir insansız hava aracının tespit edilmesi üzerine El‑Mutella bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi.

Hizbullah ayrıca, El‑Biyaza bölgesinde İsrail ordusunun topçu unsurlarını füzelerle hedef aldığını, buna ek olarak Kafr Jalaadi’de ve İsrail ordusunun ateş kontrol odasında da İHA saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.