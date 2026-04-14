OPEC: İran’ın petrol üretimi günlük 3 milyon 60 bin varile ulaştı

Mehr Haber Ajansı’nın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Sekretaryası’na dayandırdığı habere göre, örgüte üye 12 ülkenin petrol üretimi Nisan 2026 tarihli son rapora göre Mart 2026’da toplam günlük 20 milyon 788 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam, Şubat ayına kıyasla günlük 7 milyon 878 bin varil düşüş anlamına geliyor.

Rapora göre İran’ın petrol üretimi Mart ayında günlük 182 bin varil azalarak 3 milyon 60 bin varile geriledi. İran’ın günlük ortalama petrol üretimi 2025 yılında 3 milyon 263 bin varil, 2024 yılında ise 3 milyon 257 bin varil seviyesindeydi.

Mart ayında OPEC’in en büyük üreticileri arasında günlük 7 milyon 799 bin varil ile Suudi Arabistan, günlük 3 milyon 60 bin varil ile İran yer aldı.

OPEC+ ülkelerinin üretimi ise Mart ayında günlük 14 milyon 267 bin varil olarak kaydedildi. Bu miktar, Şubat ayında kaydedilen 14 milyon 92 bin varile kıyasla 176 bin varil artış anlamına geliyor. Bu dönemde üretimini en fazla artıran ülke günlük 251 bin varil artışla Kazakistan oldu.

Buna göre OPEC ve müttefiklerinin toplam ham petrol üretimi Mart ayında günlük 35 milyon 55 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam, Şubat ayındaki 42 milyon 757 bin varile göre 7 milyon 702 bin varil düşüş gösterdi.

OPEC’in aylık raporuna göre, İran’ın ağır ham petrolünün fiyatı Mart ayında Şubat ayına göre 57 dolar 51 sent artarak varil başına 124 dolar 10 sente yükseldi. Şubat ayında bu fiyat 66 dolar 59 sent seviyesindeydi. İran ağır petrolünün 2025 yılı ortalama fiyatı ise 77 dolar 31 sent olarak kaydedildi.

Aynı dönemde OPEC petrol sepetinin fiyatı da Mart ayında varil başına 116 dolar 36 sente ulaştı. Bu rakam, Şubat ayına göre 48 dolar 46 sent daha yüksek gerçekleşti.

OPEC Sekretaryası’nın Nisan ayı raporuna göre küresel petrol talebinin 2027 yılında günlük 1 milyon 340 bin varil artması bekleniyor. Buna göre 2027 yılı için toplam küresel petrol talebi günlük 107 milyon 870 bin varil olarak öngörülüyor.