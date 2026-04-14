Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan görüşmede, teknik düzeyde taraflar arasında bazı uzlaşıların sağlandığını ancak ABD’nin aşırı talepleri ve üst düzey yetkililerinin siyasi irade eksikliğinin anlaşmanın nihai hale gelmesini engellediğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin yalnızca uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde, İran milletinin haklarını koruma amacıyla görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu ve Avrupa’nın ise yapıcı bir rol üstlenerek ABD’yi bu çerçevelere uymaya teşvik edebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın temel politikasının barışın, istikrarın ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ile komşu ülkelerle yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, tehdit, baskı ve askerî eyleme dayalı yaklaşımların sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran’ın onur ve ulusal gücünü koruyarak, hukuki çerçeveler içinde diyalog yoluyla anlaşmazlıkların çözümüne hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin güvenli geçişinin sağlanması için her zaman istikrarlı güvenliği temin etmeye çalıştığını, ancak bu bölgenin güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidin küresel ticaret için ciddi sonuçlar doğuracağını dile getirdi. İran’ın ulusal çıkarları doğrultusunda her senaryoya karşı tam hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan son olarak, ateşkesle ilgili İran’ın şartlarının açık biçimde ilan edildiğini ve bazı iddiaların aksine taahhütlerin eksiksiz uygulanması konusunda ısrar eden tarafın İran olduğunu söyledi. Bu konuda Pakistanlı yetkililerin de İran’ın tutumunu doğruladığını ifade etti.