İran’a yönelik her türlü baskı ve dayatma girişimi başarısız olacak

Cumhurbaşkanı, Pezeşkiyan, Tahran Acil Servisi’ni ziyareti sırasında kurumun kurtarma ve acil yardım alanındaki başarılı çalışmalarına değinerek, savaş koşullarında yaralılara yardım etmek için gece gündüz çalışan personele teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, ABD ve Siyonist rejimin saldırganlığına rağmen İran’ın temel tutumunun değişmediğini belirterek, İran’ın savaş ve istikrarsızlık peşinde olmadığını, her zaman diğer ülkelerle yapıcı diyalog ve etkileşimden yana olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, bununla birlikte, bir ülkeye irade dayatma veya onu teslim olmaya zorlama girişimlerinin başarısız olacağını ve İran halkının böyle bir yaklaşımı asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca uluslararası sistemdeki çifte standartları eleştirerek, herhangi bir ülkeye yönelik askeri saldırıların uluslararası kabul görmüş ilkelere aykırı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ulusal birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, halkın 40 günlük süreçte gösterdiği dayanışmanın düşmanların hedeflerini boşa çıkardığını söyledi ve tüm sorumluların ulusal çıkarlar doğrultusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.