İtalya, İsrail ile askerî anlaşmanın otomatik uzatılmasını askıya aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin İsrail ile yürürlükte olan askerî iş birliği anlaşmasının otomatik olarak uzatılmasını durdurduğunu açıkladı.

Meloni, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın bölgesel etkilerine dikkat çekerek, “Barış müzakerelerini sürdürmeli, bölgedeki durumu istikrara kavuşturmak için tüm çabayı göstermeliyiz” dedi.

Başbakan Meloni ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının İtalya ve Avrupa için hayati önem taşıdığını belirterek, “Bu sadece enerji arzı için değil; kimyasal gübre gibi diğer kritik unsurlar açısından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.