15 Nis 2026 09:04

İspanya: ABD ve Tel Aviv’in İran’a karşı savaşı hata ve yasa dışıdır

Rusya el-Yevm’in aktardığına göre, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Pekin’de Çin Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, uluslararası hukuk kurallarının bugün “temel olarak İsrail tarafından ihlal edildiğini” söyledi.

Sánchez, İspanya’nın en başından beri “ABD ve İsrail tarafından tek taraflı şekilde başlatılan savaşın bir hata ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu” dile getirdi.

Başbakan, mevcut uluslararası sistemin açık bir şekilde sorgulandığı bir dönemde dünyanın “hukukun temel ilkelerine geri dönmeye” ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, geleceğin ve kalkınmanın ancak bu kurallara saygıyla mümkün olacağını ifade etti.

Sánchez ayrıca, İspanya’nın uluslararası hukukun savunulması konusunda “açık ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğini” belirtti.

News ID 1935998
Azar MAHDAVAN

