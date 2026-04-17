Lübnan'daki ateşkes sonrası Kudüs Gücü Komutanı'ndan anlamlı mesaj

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sosyal medya hesabı üzerinden Lübnan ve Hizbullah’a hitaben bir mesaj paylaştı.

Tuğgeneral Kaani’nin paylaşımında, "Lübnan’daki ateşkes, Hizbullah’ın onurlu direnişinin ve İran’ın desteğinin bir sonucudur” ifadesine yer verildi.

İranlı General, bazı çevrelerin Lübnan halkına zillet yaşatmak istediğini ancak Hizbullah’ın direnişinin ''Heyhat Minez Zille'' (Zillet bizden uzaktır) ilkesini ispatladığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.