Ensarullah Hareketi liderinden İran savaşı yorumu

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Abdülmelik el-Husi, “İran’a yönelik askeri saldırı, Siyonist planın tehlikeli bir aşamasını hayata geçirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum, İslam ve Direniş Cephesi ile bölgemizi hedef alan büyük bir çatışmanın parçasıdır” dedi.

Geçen günlerde ilan edilen geçici ateşkese ilişkin El-Husi, “İran karşısında yenilgiye uğrayan ABD ve İsrail, ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.

Lübnan'a yönelik devam eden saldırılara tepki gösteren El-Husi, bu rejimin ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve “İsrail ve ABD hiçbir taahhüt, anlaşma veya antlaşmaya uymuyor ve uluslararası hukuku hiçe sayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ensarullah Hareketi lideri, Siyonist İsrail’in bölgedeki yayılma politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim bölgede saldırgan bir güçtür ve beraberinde saldırganlık, kötülük ve suç getirmektedir. Siyonist düşmanla mücadele insani, dini ve ulusal bir sorumluluktur”

Abdülmelik el-Husi, İsrail’in Lübnan'dan müzakereler ve uluslararası çözümler yoluyla değil, silahlı mücadele, cihad ve direniş yoluyla kovulduğu herkes için açıktır. Bu bölgedeki tüm sorunların ve istikrarsızlığın kökeni, Filistin'in işgaliyle başlayan Siyonist planlardır. Siyonistlerin işgal planı bölgedeki ülkelerin hepsini hedef alıyor. Bölge halklarının Siyonistlerin, müttefiklerinin ve onların arkasında duranlarla mücadele etmek için gösterdiği her türlü çaba haklı ve meşrudur." diye konuştu.