İran’dan ABD’ye uyarı: Deniz ablukası ateşkes ihlali sayılır

İran Merkezi Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Tümgeneral pilot Ali Abdullahi, yayımladığı sert uyarı içeren bildiride ABD’ye hitaben, deniz ablukasının sürdürülmesi ve İran’a ait ticari gemiler ile petrol tankerleri için güvensizlik oluşturulmasının ateşkes ihlali sayılacağını vurguladı.

ABD’nin bölgedeki yasa dışı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik tehditlerini devam ettirmesi hâlinde bunun ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirten Tümgeneral Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, böyle bir durumda bölgede hiçbir ihracat ve ithalatın sürmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Tümgeneral Abdullahi açıklamasında, “Eğer saldırgan ve terörist ABD, bölgedeki yasa dışı deniz ablukasını sürdürmek ve İran’a ait ticari gemiler ile petrol tankerleri için güvensizlik yaratmak isterse, bu durum ateşkesin ihlalinin başlangıcı olacaktır. Güçlü İran Silahlı Kuvvetleri, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de herhangi bir ihracat ve ithalatın devam etmesine izin vermeyecektir.” dedi.

Açıklamasının sonunda İran’ın meşru müdafaa hakkına vurgu yapan Tümgeneral Abdullahi, ülkenin egemenliğini ve çıkarlarını savunmak için kararlılıkla hareket edeceğini belirtti.