Galibaf'tan Lübnan'daki ateşkesle ilgili önemli açıklama

Muhammed Bakır Galibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından İngilizce ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, “Dün gece de söylediğim gibi, ateşkes yalnızca Hizbullah’taki kahramanların kararlı duruşunun ve Direniş Ekseni’nin birliğinin bir sonucudur.

Bu süreçte temkinli davranacağız ve tam zafer elde edilene kadar yan yana duracağız.

Bu ateşkesin sağlanmasında Pakistan hükümetine ve General Asım Münir'e yürüttükleri arabuluculuk çabaları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından Lübnan’da 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan Lübnan parlamentosunda Direnişe Bağlılık Grubu üyesi Hasan Fadlallah, İran’ın Beyrut büyükelçisinin kendilerine ateşkesin bu gece başlayacağını bildirdiğini açıkladı. Fadlallah, bu gelişmeyi İran’ın diplomatik çabalarının bir sonucu olarak nitelendirirken, İranlı yetkililerin Amerikan tarafının taahhütlerini takip edeceğini söyledi.