Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

"1 öğretmen ve 3 öğrencimiz hayatını kaybetti"

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Ünlüer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu iki ayrı sınıfa girerek ateş açtığını belirtti.

Saldırıya ilişkin bilgi veren Ünlüer, "Şu ana kadarki yaptığımız çalışmalarda maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan bir tanesi öğretmen, üç tanesi öğrencimizdir. Ayrıca 20 yaralımız bulunuyor. Yaralılarımızdan 4'ü şu anda ameliyatta ve durumlarının ağır olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi Kahramanmaraş'a gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kahramanmaraş'a gittiği açıklandı.