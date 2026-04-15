Pakistan heyetinden Tahran'a önemli ziyaret

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberine (IRIB) göre, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir başkanlığındaki heyeti taşıyan uçak Tahran’a indi.

Pakistan heyeti Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi tarafından karşılandı.

Haberde, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir’in ABD'nin yeni mesajını iletmek ve ikinci tur görüşmelere hazırlık yapmak üzere Tahran'a geldiği ifade edildi.

İran ve ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin başarısız olmasının ardından yeni bir temas olasılığı da gündemdeki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan'da görüşmelerin "iki gün içinde" yeniden başlayabileceğini belirtti.

