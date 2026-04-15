Rusya: İran'a yapılan askeri saldırıları kınıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan merkezli India Today televizyonuna verdiği demeçte, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşı ve İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Peskov, "Rusya, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu kendi topraklarında kabul etmeye hazırdı. Bu iyi bir çözüm olabilirdi, ancak ne yazık ki Amerikan tarafı bu öneriyi reddetti" dedi.

Söz konusu inisiyatifin şu anda masada olmadığını ancak Moskova’nın buna yeniden dönmeye açık olduğunu ifade eden Peskov, "Şu anda İran’dan Rusya’ya zenginleştirilmiş uranyumun taşınmasına ilişkin teklif görüşülmüyor, ancak Başkan Putin bu inisiyatife geri dönmeye hazır." açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü, İran’ın nükleer programına ilişkin iddialara da değinerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) hiçbir zaman Tahran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığına dair teyit sunmadığını vurguladı.

Peskov, "UAEA, İran’ın nükleer silah yaratma yönündeki herhangi bir girişimini hiçbir zaman doğrulamadı. Bunu gözardı etmemek son derece önemli." ifadesini kullandı.

Bölgesel gelişmeler bağlamında Rusya-İran ilişkilerine de değinen Peskov, Moskova ile Tahran arasında temasların sürdüğünü belirterek, “İran ile temas halindeyiz. Karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz ve bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız” dedi.

Rusya’nın enerji alanındaki rolüne de işaret eden Peskov, ülkesinin iş birliği yürüttüğü tüm devletler için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini kaydetti.

Peskov ayrıca, İran’a yönelik saldırıları kınadıklarını ve bölgedeki gerilimin tırmanmaması gerektiğini belirterek, “İran’a karşı gerçekleştirilen saldırganlığı kınıyoruz. Tüm tarafları itidale çağırıyoruz” diye konuştu.