İran: Bölgesel istikrarı güçlendirmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir’i Tahran’da karşıladıktan sonra yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki yakın işbirliğini bölgesel istikrarı güçlendirmek için sürdüreceklerini vurguladı.

Erakçi, Pakistan’ın müzakerelere ev sahipliğindeki “cömertliğine” dikkat çekerek, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve sağlamlığını yansıttığını belirtti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir başkanlığındaki heyeti taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Tahran’a indi.

Pakistan heyeti Tahran’da Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılandı.

Mareşal Munir'in liderlik ettiği heyetin, İran yönetimiyle ABD'den gelen mesajları iletmek ve müzakerelere dair koordinasyon sağlamak için Tahran’ı ziyaret ettiği ifade edildi.

