Şahbaz Şerif ile Bin Selman, İran-ABD müzakere sürecini görüştü

Arap medyasına göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD-İran müzakere süreci ile ilgili konuları ele alındı. Taraflar bölgeye istikrarı yeniden kazandırmak için devam eden diplomatik çabaların önemini vurguladılar.

Pakistan Başbakanı Şerif’in liderliğindeki heyet, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere çabaları kapsamında dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan’a gelmişti.

Pakistan Başbakanı Şerif, bölgedeki diplomatik temasları çerçevesinde Suudi Arabistan’ın ardından Katar ve Türkiye’yi de kapsayan dört günlük bir tur gerçekleştiriyor.