Çin'den İran-ABD müzakerelerine destek

Çin Dışişleri Bakanlığına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Erakçi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi vererek İran’ın yaklaşımını aktardı. Rasyonel ve gerçekçi bir çözüm için barışçıl müzakereleri sürdürmeye hazır olduklarını belirten Erakçi, Çin’in gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalarını takdir ettiklerini ve ateşkes sürecinde daha aktif rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

Wang Yi ise Çin’in öteden beri İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu koruma çabalarını desteklediğini vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’in Ortadoğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik dört maddelik önerisini hatırlatan Wang, bölgedeki durumun kritik bir eşiğe geldiğini ve barış için bir fırsat penceresinin açıldığını dile getirdi.

