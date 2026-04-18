İran'ın hava sahası kısmen yeniden uçuşlara açıldı

Kuruluştan yapılan açıklamada, siyonist-Amerikan saldırısıyla eş zamanlı olarak geçici olarak kapatılan hava sahasının, yetkili değerlendirmeleri sonrasında yeniden gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre konu, ülke ve ordu temsilcilerinin yer aldığı Ortak Koordinasyon Komitesi’nde (CMC) güvenlik ve emniyet açısından detaylı biçimde değerlendirildi.

Bu kapsamda yayımlanan NOTAM doğrultusunda, ülkenin hava sahası ile bazı havalimanları 18 Nisan Cumartesi günü saat 07.00 itibarıyla uçuşlara yeniden açıldı. Hava sahasının doğu koridorları uluslararası uçuşların İran üzerinden geçişine uygun hale getirildi.

Sivil Havacılık Kurumu ayrıca, ülke genelindeki havalimanlarında uçuş operasyonlarının teknik ve operasyonel hazırlıklar çerçevesinde kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Açıklamada, askeri ve sivil birimlerin koordineli çalışmasıyla iç ve dış hat yolcu hizmetlerinin kısa sürede normale döndürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kurum, vatandaşlara yapılacak ek bilgilendirmelerin yalnızca Sivil Havacılık Kurumu’nun resmi kanallarından takip edilmesi çağrısında bulundu.