Çin lideri Şi ile Suudi Prensi Selman İran-ABD ateşkesini görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Şi Cinping, bölgesel sorunların diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini ifade ederken, bölge genelinde acil ateşkesi desteklediğini söyledi.
Şi ayrıca Hürmüz Boğazı'nda normal trafiğin devam etmesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran bayraklı kargo gemisine müdahalesine tepki gösterdi. Pekin, taraflara ateşkese uyma ve Hürmüz Boğazı’nda gerilimi artırmama çağrısı yaptı.
